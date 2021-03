Havixbeck -

Für einen Ausflug in den Osterferien bietet sich das Baumberger-Sandstein-Museum an. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist ein informativer Bummel durch den Rabertshof weiterhin möglich. Und die aktuelle Sonderausstellung eigene sich besonders für einen Besuch mit Kindern, so Museumsleiter Dr. Joachim Eichler.