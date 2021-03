Die evangelische Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge lädt ein zu ihren Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche. An jedem Tag gibt es ein Gottesdienstangebot für die Gesamtgemeinde. Alle Gottesdienste werden dabei als Open-Air-Gottesdienste in den Gärten der jeweiligen Gemeindezentren gefeiert.

Den Auftakt macht eine Andacht am heutigen Gründonnerstag um 18 Uhr in Nienberge. Das traditionelle Tischabendmahl muss aus gegebenem Anlass entfallen. Der Gottesdienst am Karfreitag wird um 11 Uhr mit Abendmahl in Havixbeck gefeiert. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Hans-Martin Schwindt (Violine) und Juri Artamonov (E-Piano).

Die Osterfeierlichkeiten beginnen in Havixbeck früh um 7 Uhr mit der Auferstehungsandacht auf dem Havixbecker Friedhof. Dort spielt eine Abordnung des Posaunenchors unter der Leitung von Alfred Holtmann. Schließlich feiert die Gemeinde um 11 Uhr einen Gottesdienst für alle Generationen im Garten des Lydia-Gemeindezentrums.

Für alle Gottesdienste gelten die bekannten Hygienemaßnahmen. Das Tragen einer FFP-2-Schutzmaske ist verpflichtend. Auf Gemeindegesang muss verzichtet werden. „Wir feiern unsere Gottesdienste mit Vorsicht, aber mit Zuversicht und Vertrauen“, so Pfarrer Oliver Kösters. „Gottesdienste sind Orte der Kraft, und in die stellvertretende Gemeinschaft vor Ort sind alle mit eingeschlossen, die von zu Hause aus mitfeiern.“ Zurzeit prüft die Gemeinde die technischen Möglichkeiten, den Karfreitagsgottesdienst live im Internet zu übertragen. Das geschieht über einen Link, der auf der Homepage bereitgestellt wird. Generell sind aktuelle Informationen auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden (www.evk-havixbeck.de).

Die Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg feiert an folgenden Tagen Gottesdienste:

Abendmahlsgottesdienste werden am heutigen Gründonnerstag um 20 Uhr in St. Georg Hohenholte und in St. Dionysius Havixbeck gefeiert. An die Gründonnerstagsliturgie in St. Dionysius schließt sich wie gewohnt eine eucharistische Gebetsnacht an. Gruppen und Einzelpersonen gestalten bis zum Morgen des Karfreitags um 8 Uhr je eine Stunde. Sie folgen so der Bitte Jesu, bei ihm zu wachen und zu beten, so die Kirchengemeinde.

Am Karfreitag um 15 Uhr feiert die Gemeinde die Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn in St. Dionysius und in St. Georg.

Am Karsamstag um 8 Uhr hält die Gemeinde eine Trauermette in St. Dionysius.

Die Osternachtsfeiern beginnen am Karsamstag um 21 Uhr in St. Georg (mit Live-Übertragung auf den Schulplatz) und am Ostersonntag um 5 Uhr in St. Dionysius. Es ist geplant, die Osternachtliturgie um 5 Uhr im Internet zu übertragen (Link auf der Homepage kath.kirche-havixbeck.de).

Während der Osternachtsmesse wird Osterwasser gesegnet. Aufgrund der aktuellen Pandemie kann kein offenes Wasser für den Hausgebrauch abgefüllt werden. Es wird daher gebeten, bei Bedarf Wasser in geschlossenen Behältern in die Osternachtmesse mitzubringen. Dieses wird dann während des Gottesdienstes gesegnet.

Am Ostersonntag feiert die Gemeinde Eucharistie um 9.30 Uhr in St. Georg und um 11 Uhr in St. Dionysius.

Die Eucharistiefeiern am Ostermontag beginnen um 8 Uhr in St. Dionysius und um 9.30 Uhr in St. Georg.

Der geplante Jugendgottesdienst wird Ostermontag um 11 Uhr im Internet übertragen. Der Link dazu wird auf der Homepage der Kirchengemeinde am Ostermontag veröffentlicht.

Zu diesen Gottesdiensten war eine Anmeldung notwendig: Karsamstag: 21 Uhr St. Georg, Osternachtsliturgie. Ostersonntag: 5 Uhr St. Dionysius, Osternachtsliturgie, 9.30 Uhr St. Georg, Eucharistie, 11 Uhr St. Dionysius Eucharistie. Ostermontag: 8 Uhr St. Dionysius, Eucharistie.