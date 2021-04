Palettenweise knallig bunte Ostereier, die Bürger bei der Katholischen Jungen Gemeinde ( KJG ) Havixbeck vorbestellt hatten, lieferten Adrian Kapuschzik und Bea Wallmeyer am Gründonnerstag aus. Außerdem verkaufte die KJG an ihrem Verkaufshäuschen am Hof Arning in Masbeck Ostereier.

Wegen der Corona-Pandemie war es den Kindern und Jugendlichen erneut nicht möglich, in einer großen Gemeinschaftsaktion die Haushalte aufzusuchen. Der Erlös aus dem Ostereierkauf ist für das KJG-Ferienlager und weitere Aktionen bestimmt.

Schon jetzt freut sich die KJG auf die Feier ihres 60-jährigen Bestehens am 4. September.