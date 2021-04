Anhaltend hoch ist die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde Havixbeck. Der Markt ist allerdings so gut wie leer gefegt. Und so fiebern viele Bauwillige dem Start der Vermarktung der Grundstücke im neuen Wohngebiet „Habichtbach III“ entgegen. Platz für circa 85 Wohneinheiten wird dort geschaffen. Läuft die Aufstellung des Bebauungsplans glatt, könnten Ende dieses Jahres die ersten Grundstückskäufe für den Hausbau getätigt werden, ist die Gemeindeverwaltung zuversichtlich. Attraktive Wohnlage Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans „2. Erweiterung Wohnpark Habichtsbach“ beschlossen.