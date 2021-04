Erst warten, dann mit „hoher Schlagzahl“

Keine Frage: Eine Einrichtung wie das Stift Tilbeck „durchzuimpfen“, das ist eine Herausforderung. Aber der erste Teil dieser Mammutaufgabe ist erledigt. Und die Mühe hat sich gelohnt: Im Ergebnis konnten sich die Verantwortlichen über eine hohe Impfbeteiligung von „weit über 80 Prozent“ freuen, wie Robert Schedding vom Planungsteam im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete.

Über 1000 Impfberechtigte haben in den beiden Wochen vor Ostern ihre erste Impfung erhalten. Am gestrigen Donnerstag wurden noch Einzelne, die aus unterschiedlichen Gründen nicht an den Terminen teilnehmen konnten, versorgt. Die zweite Impfung für alle wird dann, so formuliert Robert Schedding, „wahrscheinlich Anfang Mai“ folgen.

Warten auf den Impfstoff

„Wahrscheinlich“ deshalb, weil es beim Thema Corona-Impfung durchaus vorkommt, dass heute nicht mehr gilt, was gestern noch gegolten hat. Davon kann man auch in Tilbeck ein Lied singen. Geplant war der Start der Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca nämlich ab dem 16. März. „Das war ein Dienstag“, erinnert sich Schedding. „Und am Montag hieß es dann, die Impfungen mit Astrazeneca seien gestoppt.“ Also alle Termine absagen. Und dann warten, wie es weitergeht. „Am Freitag haben wir schließlich erfahren, dass wir in der nächsten Woche mit dem Moderna-Impfstoff starten können.“

An insgesamt vier Nachmittagen wurde fünf beziehungsweise sechs Stunden lang geimpft. Und das mit einer bemerkenswert „hohen Schlagzahl“. Für einen Nachmittag hat das Organisationsteam einmal nachgehalten: Jeder der rund 250 an diesem Termin Geimpften war im Durchschnitt nach 3:37 Minuten fertig. „Das ging aber nur deshalb so schnell, weil wir die Aufklärungsgespräche schon vorher geführt hatten und die Einverständniserklärungen bereits vorlagen.“

Impfmarathon in der Turnhalle

Und es war möglich, „weil viele Kolleginnen und Kollgen uns unterstützt haben“, ist Robert Schedding dankbar. Die Stift Tilbeck GmbH hatte eigens für diese Aktion ein „Impfzentrum“ auf die Beine gestellt und die eigene Gymnastikhalle so umgebaut, dass drei Impfkabinen entstanden und die Impfberechtigten im „Einbahnstraßensystem“ durchgeleitet werden konnten. Die Betreuung nach der Impfung wurde in der Werkstatt sichergestellt.

Große Unterstützung habe man auch durch das Praxisteam um Dr. Hartmut Hoppe erhalten, heißt es von Seiten des Stiftes. Dieses hatte zuvor auch schon im Konrad-von-Parzham-Haus die Impfungen durchgeführt. Dieses Haus wie auch das St.-Ludgerus-Stift in Billerbeck und das „Wohnen in Pastors Garten“ in Roxel waren als Einrichtungen der Altenhilfe bereits Anfang des Jahres mit dem Impfen an der Reihe gewesen.

Die Geschäftsführung, Ruth Meyerink und Thomas Kronenfeld, zeigte sich „sehr froh darüber, dass die Erstimpfungen stattfinden konnten“, teilt die Stift Tilbeck GmbH abschließend mit.