Schnee, Regen, Sonnenschein – die Kinder und das Team der Kita Tabaluga machen alles mit. Kurz nach Ostern durfte dabei natürlich eine Ostereiersuche nicht fehlen.

Also hieß es: Rein in die Matschsachen und raus in den Garten! Jeder Winkel wurde von den Kindern untersucht, schließlich durfte keine Osterhasenüberraschung übersehen werden. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten treibt es die Kinder und Erzieher der Tabaluga-Kita immer wieder raus an die frische Luft, teilt die Kita mit.

Besonders beliebt sind die Spaziergänge in den Wald, die inzwischen regelmäßig auf dem Programm stehen. Hier werden die Kleinen zu großen Naturforschern, sammeln Stöcke und Steine, bestaunen die Frühblüher oder entdecken die ersten Insekten, die aus ihrer Wintermüdigkeit erwachen. Eine Spur vom Osterhasen konnten die Kinder noch nicht erkennen, doch wer weiß – vielleicht im nächsten Jahr.