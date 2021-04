Wie geht es am kommenden Montag weiter? Auf diese Frage hat die Anne-Frank-Gesamtschule jetzt eine Antwort für Schüler und Eltern. „Das Schulministerium hat – wie üblich – die Presse über seine weiteren Maßnahmen informiert und im Nachgang auch die Schulen über einen Erlass angewiesen, wie wir nach den Osterferien starten sollen“, schreibt Schulleiter Dr. Torsten Habbel in einem aktuellen Elternbrief.

Klar ist: Die Klassen 5 bis 9 und die EF werden in der kommenden Woche auf Distanz unterrichtet. Auf Initiative der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, weiter angeboten werden, ihre Aufgaben unter Aufsicht in der Schule zu bearbeiten. Für diese Schüler ist ein Selbsttest zu Beginn des Schultages verpflichtend, erklärt Habbel.

Abiturvorbereitung

Für die Jahrgangsstufe 10 und die Q1 wird Präsenzunterricht in der Schule erteilt. Aber: „Für die Abiturvorbereitung in der Q2 gilt für uns die höchste Priorität, dass unsere Schülerinnen und Schüler gesund an den Prüfungen teilnehmen können“, so der Schulleiter. Weil das Ministerium die Möglichkeit gibt, auch den angehenden Abiturienten Distanzunterricht zu geben, empfehle man dringend, dass alle Abiturienten in Distanz, möglichst als Videokonferenz, unterrichtet werden.

„Damit vermeiden wir eine Infektion unserer Schülerinnen und Schüler in der Schule und alle Abiturienten können – sofern sie gesund sind – ihre schriftlichen Abiturprüfungen an den vorgesehenen Terminen wahrnehmen“, nennt Dr. Torsten Habbel die Beweggründe für dieses Vorgehen. Falls Schülerinnen und Schüler auf Unterricht in Präsenz bestehen, werden sie gebeten, mit den Beratungslehrern und Fachlehrern zu sprechen.

Für die Klassen 5 und 6 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Diese Kinder müssen sich zu Beginn eines jeden Schultages in der Schule selbst testen.

Testpflicht

Ab der kommenden Woche gilt eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen. Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests teilzunehmen und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen, die höchstens 48 Stunden zurückliegt.

Wer der Testpflicht nicht nachkommt, kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Selbsttests werden in der kommenden Woche am Montag und Mittwoch in den ersten beiden Stunden unter Beaufsichtigung der Lehrkräfte durchgeführt.