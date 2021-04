Michael Daldrup ist Gartengestalter und mit seinem Betrieb in Havixbeck Mitglied der Gärtner von Eden. Unter dem Titel „Vom Traum zum Traumgarten“ stellt ein neuer Bildband der Genossenschaft auf 240 Seiten mit über 400 Fotografien und zahlreichen professionellen Gartenplänen 40 ausgewählte Projekte vor. Mit zweien ist auch Michael Daldrup vertreten.

Wie seine Eden-Kollegen lieferte der Havixbecker umfangreiches Bildmaterial und stand der Autorin Christiane Stoltenhoff Rede und Antwort zu seiner Arbeit. Insgesamt zogen sich die Arbeiten an dem Buch über gut zwei Jahre hin, nun liegt das Ergebnis überall im Buchhandel vor und ist natürlich auch online erhältlich. „Wir sind stolz, dass wir in diesem tollen Buch mit unserer Arbeit vertreten sind“, erklärt Michael Daldrup. „Außerdem ist es schön, dass endlich einmal ein Gartenbuch nicht nur den fertigen Garten, sondern auch die Ausgangssituation zeigt. Das veranschaulicht gut, welch großen Unterschied gute Gartengestaltung macht.“

Spannendes Konzept

Nach diesem Vorher-nachher-Prinzip zeigen die Gärtner von Eden schon seit einigen Jahren in ihrem Kundenmagazin GartenArt, wie sie aus Grundstücken Traumgärten erstehen lassen. Mit ihrem neuen Buch nehmen sie die Leser nun mit auf eine ausführliche Reise in die vielfältige Welt der Gartengestaltung und zeigen eindrucksvoll, wie sich mit der Verbindung aus Kreativität und Sachverstand Gartenparadiese machen lassen.

„Das Buch zeigt dabei in aller Ausführlichkeit die ganze Bandbreite schöner Gärten vom kaum 60 Quadratmeter kleinen Reihenhausgrundstück bis zum parkähnlichen Areal am Wasser“, heißt es in der Pressemitteilung der Gärtner von Eden. Stilistisch gehe es in dem Band mal reduziert designorientiert, mal üppig naturnah zu. Die Bilder, die renommierte Gartenfotografen wie Miquel Tres oder Torsten Scherz gemacht haben, liefern intensive Einblicke in die Gärten, die begleitenden Texte geben einen detaillierten Einblick in die Ausgangslage jedes Projekts, die Wünsche der Kunden und die gartengestalterische Herangehensweise. Gartenpläne, Pflanz- und Materiallisten runden die Reportagen ab.

Gärtner von Eden (Hrsg.): Vom Traum zum Traumgarten. Die schönsten Projekte der Gärtner von Eden, 240 Seiten, 401 Abbildungen; 50 Euro, Prestel Verlag München 2021; ISBN 978-3-7913-8577-8