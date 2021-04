„Das, was ich jetzt vorstelle, ist in allen Punkten diskutabel“, betonte Bürgermeister Jörn Möltgen schon zu Beginn der ersten Bürgerdiskussion seiner Amtszeit. Möltgen hat es sich zum Ziel gemacht, bei politischen Entscheidungen in der Gemeinde Transparenz zu schaffen und mehr Beteiligung zu ermöglichen. Die erste Partizipationsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger bot sich am Montagabend. Fast zwei Stunden lang wurde in einer Videokonferenz rege über die Vergabekriterien für Baugrundstücke in Havixbeck diskutiert. Entwurf vorgestellt Als Grundlage für die Diskussion diente ein Entwurf mit dem Titel „Richtlinien für die Vergabe von kommunalen Einfamilienhausgrundstücken zur Förderung der Eigentumsbildung“, den Jörn Möltgen vor dem Bürgergespräch präsentierte. Der Entwurf beinhaltet unter anderem die Aufteilung von Bewerbern in zwei Einkommensgruppen und ein Punktesystem. Durch die Vergabe von Punkten für Kriterien wie Kinderzahl, bisherige Wohnverhältnisse und ehrenamtliche Tätigkeit soll die soziale Situation der Menschen berücksichtigt werden.