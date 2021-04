„Wir merken, dass die Jungen und Mädchen glücklich sind, wenn wir sie betreuen, und das finden wir einfach sehr befriedigend an unserer Arbeit als Bundesfreiwilligendienstler“, beschreiben Florian Geppert und Ivo Kötter ihre Bufdi-Arbeit an der OGS. Dort werden in sieben Gruppen Grundschulkinder bis in den Nachmittag betreut. Beide können von ihrer Arbeit schon viel erzählen, da sie seit August beziehungsweise September 2020 dort im Einsatz sind. Positive Erfahrungen Der Havixbecker Ivo Kötter (18) hatte nach dem Abitur noch nicht den richtigen Plan für sein weiteres Leben. Die Pandemie hat vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So ging es Florian Geppert (20) aus Coesfeld auch. Er hat ein Berufskolleg besucht und wollte mit einem Freund nach Japan reisen, um dort auch bestimmten Hobbys nachzugehen.