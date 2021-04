Das Gartenteam des Stiftes Tilbeck war wieder aktiv bei der Anzucht von Tomatenpflanzen und bietet diese am morgigen Dienstag (20. April) auf dem Havixbecker Wochenmarkt in der Zeit von 14 bis 18 Uhr an. 2800 liebevoll vorgezogene Pflanzen sollen den Weg in die Gärten oder Gewächshäuser der Hobbygärtner finden.

„Neu ist in diesem Jahr die Bio-Zertifizierung der Tomatenpflanzen, auf die unsere Gärtnerinnen und Gärtner natürlich besonders stolz sind“, berichtet das Stift Tilbeck in einer Pressemitteilung. Wer Fragen hat, kann sich an Robin Hoffmann, 01 60/92 43 79 19, wenden.