Die Gelsenwasser-Stiftung fördert mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Aktuell hat die Jury für 134 Projekte die Finanzierung mit insgesamt 210 831 Euro bewilligt.

Eine Förderzusage erhielt auch die Katholische Kindertageseinrichtung St. Georg in Hohenholte. Mit 1215 Euro wird deren Projekt „Walddetektive – Wir lernen vom Wald“ unterstützt.

Für das laufende Jahr 2021 stehen in der Gemeinde Havixbeck insgesamt wieder 5500 Euro für neue Projekte in Kindergärten und Schulen zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist für die nächste Jurysitzung endet am 25. Juni (Freitag). Die Anträge können jederzeit und ausschließlich über die Webseite unter www.vonkleinaufbildung.de eingereicht werden.

„Die Kindergärten und Schulen aus den teilnahmeberechtigten Kommunen haben auch zu Beginn des zweiten Corona-Jahres 2021 eine Vielzahl von guten und förderwürdigen Anträgen im Bildungs-Projekt ‚von klein auf‘ eingereicht“, so Dr. Bärbel Kerkhoff , Geschäftsführerin der Gelsenwasser-Stiftung.

„Es ist eine Freude zu sehen, dass die Einrichtungen sich in diesen schwierigen Zeiten nicht unterkriegen lassen. Die von Kreativität, Ideenreichtum und dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit geprägten Projektanträge unterstützen wir mit den Mitteln der Gelsenwasser-Stiftung gern. Wir sind zuversichtlich, dass all diese Projekte auch und trotz der coronabedingten Einschränkungen umgesetzt werden können und wünschen den Schulen und Kindergärten viel Erfolg und Spaß dabei“, so Dr. Bärbel Kerkhoff.