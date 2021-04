Seit einem Jahr ist Naela Blank als Pastorin in der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge tätig. Über ihre Eindrücke und Erfahrungen sprach sie mit unserer Zeitung. Wie lange sind Sie schon in Havixbeck tätig und was heißt im Probedienst? Naela Blank: Ich bin seit dem 1. April 2020 in Havixbeck tätig, also unmittelbar mit Corona in den Probedienst gestartet. Probedienst, zuvor Entsendungsdienst genannt, bedeutet, ich habe das zweite Theologische Examen absolviert, mein Vikariat – also meine pastorale Ausbildung – damit abgeschlossen. Der Probedienst schließt sich an das Vikariat an und dauert zwei Jahre. War das Studium der Evangelischen Theologie Ihr Wunschstudium oder gab es noch einen anderen Berufswunsch? Naela Blank: Theologie zu studieren, kam mir bereits während meiner Schulzeit mal kurz in den Sinn. Allerdings habe ich nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und im Anschluss daran ein sechsmonatiges Auslandspraktikum in Japan absolviert.