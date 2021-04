Frisch renoviert hat das Evangelische Jugendzentrum (EVA) nach Ostern seine Pforten wieder geöffnet. Und dennoch ist es in dem offenen Treff für Kinder und Jugendliche derzeit ungewohnt ruhig. Die Corona-Schutzverordnung gibt vor, dass sich nur eine sehr begrenzte Zahl an Besuchern gleichzeitig in Räumen aufhalten darf.