Die Regentschaft eines Schützenkönigs ist üblicherweise auf ein Jahr begrenzt. Doch die Corona-Pandemie wirft die Pläne für Königsschießen und Festbälle in diesem Jahr zum wiederholten Mal über den Haufen. In Havixbeck und Hohenholte werden im bevorstehenden Sommer erneut keine Schützenfeste gefeiert. Nochmals verlängern die Könige und auch Kaiser, deren Regentschaft eigentlich enden würde, ihre Amtszeit. Gemeinsames Vorgehen „Wir stehen in dieser schweren Zeit zusammen“, sind sich die Vorsitzenden der St.-Dionysius-Bruderschaft Havixbeck, der Schützenbruderschaft St. Georg Hohenholte, des Schützenvereins Kiebitzheide und der Kolpingfamilie Havixbeck einig.