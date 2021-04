Ulrich Lork lebt seit 42 Jahren in Havixbeck und fühlt sich in der Baumberge-Gemeinde immer noch sehr wohl. Ob er denn auch Havixbecker sei? Diese Frage mochte er nicht beantworten, dies sollten andere entscheiden. Auf jeden Fall macht Lork einen zufriedenen Eindruck und genießt mit verschiedenen Aktivitäten den Ruhestand. Ende 1978 kam der erste Kontakt für den gebürtigen Gelsenkirchener zu der damals noch kleinen Kommune zustande. Nach dem Jurastudium in Bielefeld und Münster suchte der junge Jurist nach einer Anstellung. Ein Kollege an einem Gericht empfahl ihm, nicht zu einer Behörde zu gehen, sondern in die freie Wirtschaft. Zur gleichen Zeit suchte der Havixbecker Rechtsanwalt und Notar Willi Rawe eine Unterstützung für seine Kanzlei, da er als Politiker und späterer Staatssekretär in der damaligen Hauptstadt Bonn viel Zeit verbrachte. Rechtsanwalt und Notar Als Ulrich Lork das Büro an der Hauptstraße zum Bewerbungsgespräch betrat, warteten dort schon drei Mandanten.