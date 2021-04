Draußen vor dem Gasthof und Hotel Kemper stehen die Tische und Stühle in der Frühlingssonne schon einladend für die Gäste bereit. Und auch in den Gasträumen im Innern ist alles ansprechend hergerichtet. „Wir sind startklar und könnten sofort wieder öffnen“, sehnen Ulrike und Michael Kemper den Tag herbei, an dem endlich das Leben in das traditionsreiche Gasthaus zurückkehrt. Ein halbes Jahr, seit November, dauert die zweite coronabedingte Zwangspause für Gastronomen und Hoteliers inzwischen an. Restaurantbesucher dürfen nicht verköstigt und Touristen nicht beherbergt werden. „Und die Zahl der Geschäftsreisenden, die bei uns übernachten dürften, ist in Havixbeck zu vernachlässigen“, gibt Michael Kemper im Gespräch mit dieser Zeitung zu bedenken.