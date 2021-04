Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lassen am Mittwochnachmittag vermehrt Vorfreude auf die Freibadsaison aufkommen. Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kleinkinderbecken sind mit frischem Wasser gefüllt, die Umwälzung läuft und mit Hilfe der Solaranlage auf dem Dach des Umkleidegebäudes steigt die Wassertemperatur allmählich an. Es ist alles vorbereitet für den Saisonstart, der allerdings wegen der Corona-Lage erst einmal verschoben werden muss. Saisonstart verschoben „Unser Plan war es, am 2. Mai das Freibad zu eröffnen“, berichtet Schwimmmeister Georg Börger.