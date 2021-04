Die Immobilienstandortgemeinschaft (ISG) hat das gute Wetter genutzt und die Ortsmitte wieder mit leuchtenden Farben bestückt. „Alle weißen Blumentöpfe sind nun wieder mit Geranien bepflanzt und damit bestens für den Sommer gerüstet“, berichtet Birgit Lenter , Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck.

Nach der Pflanzaktion konnten sich die Mitglieder der ISG noch vom neu bepflanzten Beet an der Blickallee überzeugen. Dieses wurde mit Hilfe einer Leader-Förderung komplett neu gestaltet. „Es ist wesentlich offener gestaltet und unterstützt so die Wegeführung von den Parkplätzen an den Supermärkten bis hin zur Ortsmitte“, so Birgit Lenter.

Die Immobilienstandortgemeinschaft will sich weiterhin mit viel Engagement für die weitere Gestaltung der Ortsmitte einsetzen.