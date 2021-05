„Landschaftsgärtner planen alles: von der Terrasse über den Rasen bis hin zum Teich – das finde ich cool.“ Luisa Spindelndreier, Schülerin der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) in Havixbeck, erzählt von ihrem „ Girls Day “ bei einem örtlichen Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen.

Drei verschiedene Baustellen haben die 14-Jährige und ihre Klassenkameradin Luzia mit dem Dirks-Team besucht. „Dabei durften wir sogar an die Rüttelplatte.“ Das Highlight des Tages war für die Mädchen ganz klar: „Eine Fahrt mit dem Bagger!“ Da soll noch einer sagen, Baustellen seien nur etwas für Jungs, berichtet die AFG in einer Pressemitteilung.

Seit 2001 öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen und Schüler. Dabei geht es im Rahmen der bundesweiten „Initiative Klischeefrei“, an der sich unter anderem das Ministerium für Bildung und Forschung beteiligt, vor allem darum, eine Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees zu etablieren. An der AFG wird der Girls’ und Boys’ Day für Achtklässlerinnen und -klässler im Rahmen der Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wahrgenommen, beteiligt sind Betriebe im ganzen Münsterland.

Luisa Spindeldreier erlebte während des Girls‘ Day den Arbeitsalltag der Garten- und Landschaftsbauer hautnah mit. Gefordert war die 14-Jährige an der Rüttelplatte genauso wie am Steuer eines Baggers. Foto: AFG

Mädchen blicken gemeinsam mit Kfz-Mechanikern unter Motorhauben, Jungs unterstützen Erzieherinnen in Kitas, lernen Nähen in einer Schneiderei oder gehen Friseurinnen und Friseuren zur Hand. Unter Pandemie-Bedingungen gestaltete sich die Berufserkundung etwas anders als gewohnt, denn nur etwa die Hälfte aller Schüler konnte einen Schnuppertag in Präsenz „ergattern“, wie Sabine Adler , Studien- und Berufswahlkoordinatorin der AFG, erzählt. Die anderen hatten die Gelegenheit, den Tag digital zu erleben mit Hilfe von Videos, geführten Videokonferenzen und auch Interviews, die Billerbecks Bürgermeisterin Marion Dirks und Hubertus Messing, Personalchef der Stadt Billerbeck, mit Mitarbeitern örtlicher Betriebe führten.

„Eine gute Alternative“, lobt Adler und betont, dass das Gelernte mit den Klassenlehrern aufgearbeitet wird. „Digitale Praktika sind mitunter „genauso spannend wie reale“, sagt Iris Kattenbaum, Klassenlehrerin der 8.1. Marie Upmann beispielsweise durfte bei der Polizei NRW in einem nachgestellten Tatort virtuell die Spuren eines Einbruchs sichern. „Bei jedem Indiz, das ich gefunden habe, wurde mir ausführlich erklärt, aus welchem Grund es wichtig oder unwichtig ist“, freut sich die Schülerin, die jetzt auch weiß, was die Fliegerstaffel und der Streifendienst machen.

Lina Schnelke nahm digital am „Girls Day“ des Softwarekonzerns SAP teil und gewann „spannende Einblicke“, indem sie ein Spiel programmieren durfte und sowohl in Kontakt mit langjährigen Mitarbeitern wie auch mit Studierenden trat. „Obwohl wir größtenteils nur zugehört haben, war der Tag sehr informativ“, berichtet die Schülerin.