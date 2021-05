Havixbeck -

Von Ansgar Kreuz

Die Zeit des Stillstands im Fitness- und Rehasportstudio in Havixbeck ist vorbei. Im Rahmen des Modellprojekts zur Erprobung von Lockerungen in der Corona-Krise öffnete „Der Sportklub“ am Montagmorgen zum ersten Mal seit fünf Monaten Lockdown.