Auf viele neue Begegnungen mit Menschen in Havixbeck und Hohenholte freut sich Maren Allendorf bereits jetzt. Am 1. August tritt die 25-Jährige in der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg ihre erste Stelle als Pastoralreferentin an. Sie wird die Nachfolgerin von Pastoralreferent Jens König-Upmeyer sein, der die Gemeinde im Juli in Richtung Ibbenbüren verlassen wird. Studium der Religionspädagogik „Der Großteil ist geschafft, zwei mündliche Prüfungen fehlen noch“, blickt Maren Allendorf dem Abschluss ihrer Ausbildung entgegen. Seit drei Jahren arbeitet sie bereits als Pastoralassistentin in der Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius Emsdetten.