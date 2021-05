Mit bunten Gräsern und Kräutern auf Carports, Garagen und Wohnhäusern oder Dachterrassen wird die Begrünung von Gebäuden landläufig in Verbindung gebracht. Dass die Bauwerksbegrünung aber deutlich vielseitiger sein kann, zeigt die Firma Benning Dachbegrünung. Welche Möglichkeiten sich bieten, können Besucher auf dem Betriebsgebäude des Unternehmens im Gewerbegebiet Hohenholter Straße selbst in Augenschein nehmen. Grüne Oasen auf Dächern Bundesweit hat die Firma, die seit fast zehn Jahren ihren Sitz in Havixbeck hat, an einer Vielzahl von gewerblichen und privaten Objekten für mehr Grün gesorgt.