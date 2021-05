Im Theater, bei Konzerten und bei Lesungen wird das Dargebotene in der Regel in der Rolle des Zusehers und Zuhörers aufgenommen und erlebt. Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) bietet dazu seit fast drei Jahren eine Ergänzung an, die Menschen Teil der Kultur werden lässt. Die „Lesebürger*innen“ schlagen eine Brücke zwischen den Autoren und Künstlern auf der Burg und dem Publikum aus den umliegenden Gemeinden und Städten. Literatur erlebbar machen Das CfL möchte Literatur erlebbar machen. Ein Baustein sind die „Lesebürger*innen“, deren Zahl inzwischen auf rund 110 angewachsen ist. Von 20 Jahren bis Mitte 70 sind alle Altersstufen vertreten. Die klar überwiegende Mehrzahl ist in der Region beheimatet, weitere Teilnehmer leben verteilt in ganz Deutschland.