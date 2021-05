„Da wasche ich meine Hände in Unschuld“, betont Hermann von Hövel angesichts der stark gestiegenen Preise und der Verknappung von Schnittholz. Der Havixbecker, Berater des Vorstandes des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen, muss sich sogar mit unverhältnismäßig niedrigen Preisen für sein Rohholz zufrieden geben. Anfang der Woche hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht, dass die Erzeugerpreise für Rohholz weit unter dem Niveau der Vorjahre liegen. So waren es im Februar 27,3 Prozent weniger als im Vergleich zum Jahr 2015. Ausgehend vom Orkan Friederike im Januar 2018, gefolgt von der Borkenkäfer-Kalamität sind in den Wäldern riesige Schadholzmengen entstanden, erinnert von Hövel. „Wir müssen ernten.“ So habe er 2020 das Sechsfache des Vorjahres schlagen müssen.