Ein kleines Stück Alltag ist zurückgekehrt: Am Samstag um 17 Uhr öffneten die ersten Gastronomen in den Baumbergen nach langer Corona-Zwangspause wieder ihre Außengastronomie.

Am Gasthof und Hotel Kemper an der Altenberger Straße in Havixbeck (Foto) waren die meisten Tische schon wenige Minuten nach der Freigabe voll besetzt. Wie bestellt, lugte in diesem Moment auch die Sonne aus den Wolken hervor und sorgte für eine sommerliche Atmosphäre – trotz der kühlen Witterung.

Gemeinsam draußen zusammenzusitzen, ein erfrischendes Getränk dazu – die Havixbecker genossen diesen Moment sehr.