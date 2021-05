Roboter sind bisher eher exotische Helfer auf Feldern und Äckern. Das könnte sich ändern – dank Künstlicher Intelligenz (KI), gezielter Förderung durch den Bund und eines kleinen Unternehmens aus Havixbeck. „Robotik in der Landwirtschaft hat große Chancen“, betont der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann in einer Pressemitteilung. Über die praktische Umsetzung informierte er sich bei der Zauberzeug GmbH aus einem erfreulichen Anlass: Mit fast 395 000 Euro unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Projekt der Software- und Robotik-Schmiede. Dabei geht es um „ressourceneffiziente KI für eingebettete Systeme in Landmaschinen“.

Gerade für Landwirte etwa, die nur noch schwer Arbeitskräfte wie Erntehelfer finden, könnten technische Lösungen eine wichtige Hilfe sein, findet Henrichmann. Um die KI-Kompetenz in Deutschland weiter auszubauen, hält er es für notwendig, dass sich Forschung und Wirtschaft intensiver austauschen. „Und wir müssen innovative KI-Firmen fördern“, unterstreicht der Havixbecker. Die Bundesmittel für Zauberzeug seien deshalb gut angelegt.

395 000 Euro aus Bundesmitteln

Das Unternehmen mit 13 Mitarbeitern entwickelt Prototypen kleiner fahrbarer Roboter, die zuverlässig Pferdeäpfel aufsammeln oder im Rübenfeld das Unkraut entfernen. „Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass der Roboter die Nutzpflanze vom Unkraut unterscheiden kann“, erklärt Geschäftsführer Rodja Trappe . Sicherheit ist dabei ein großes Thema: So muss der Roboter lernen, auch Rehe und Hasen auf den Feldern zu erkennen. Das funktioniert nur mittels eines äußerst aufwendigen Trainings mit Hilfe von Fotos. Zauberzeug arbeitet unter anderem an „besseren Techniken, mit denen wir mit weniger Personalaufwand bessere KI hinkriegen“. Beteiligt an dem geförderten Projekt sind unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der Landmaschinenhersteller Claas und die Uni Dortmund.

Gestartet war Zauberzeug als Softwareentwickler, der sich dann verstärkt in der Robotik engagierte. „Wir investieren zurzeit heftig in unsere Zukunft“, erklärt Trappe. Die Bundesförderung komme da gerade recht, „um weiter Wissen aufzubauen“. Dass die Bäuerinnen und Bauern neuen Lösungen aufgeschlossen gegenüberstehen, davon ist Henrichmann überzeugt: „Den Landwirt ohne iPad gibt es ja kaum noch.“