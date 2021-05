Welche Projekte sind am Start? Schulze Pellengahr: Wir haben ja eine ganze Klaviatur aufgenommen. Vom Torhauskonzert in Rosendahl über Ausstellungen in Dülmen bis zum Jugendtreff in Nordkirchen und Frei- und Hallenbädern sowie Schwimmkursen in Billerbeck, Coesfeld, Ascheberg und Lüdinghausen. Wir als Kreis haben die Federführung übernommen und begleiten die Projekte, die weiteren Entscheidungen liegen vor Ort bei den Städten und Gemeinden. Warum beginnen die Vorhaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten? Schulze Pellengahr: Der Start ist bewusst unterschiedlich, weil wir vorsichtig sein wollen. Wenn es im schlimmsten Fall zu einer Infektion kommt, wäre es für unser Gesundheitsamt einfacher, die Kontakte nachzuverfolgen. Der Schutz der Bevölkerung steht an erster Stelle. Wir dürfen nicht wagemutig werden. Einige Bürgermeister wollen auch noch abwarten, bis die Inzidenz weiter runter ist. Olfen zum Beispiel möchte mit den schrittweisen Öffnungen für das Leohaus erst bei einem Inzidenzwert von unter 75 starten. Welches Ziel verfolgen Sie mit den Vorhaben? Schulze Pellengahr: Sinn und Zweck ist es, Erkenntnisse für Öffnungsszenarien zu gewinnen, wenn das Infektionsgeschehen niedrig genug ist.