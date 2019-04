Karla Christof findet alte und vergrabene Pflastersteine, die in neue Zusammenhänge integriert werden: Erinnerungen an vergangene Wege und was auf ihnen geschehen ist und neue Realitäten treffen zusammen.

Die Malerei von Bettina Köppeler läßt in alten Kampfarenen schemenhafte Gestalten auftauchen, die über vergangenen Glanz und Sieg nachdenken.

Die Zeichnungen von Udo Petrick sind ausgelöst von Hördokumenten eines Dichters. Das Gehörte wird zum Auslöser eigener Bildfantasien.

Die sanften Farben der Bilder von Monika Pfeiffer deuten auf das Verblassen von Erinnerung hin, ein Prozess, der tröstlich und schmerzlich zugleich sein kann.

Ein Material der Gegenwart (Baumrinde), in das die Geschichte eines Baumes eingeschrieben ist, überdeckt eine weitaus ältere Geschichte eines Bauwerks (Ziegelfußboden des Gewölbekellers der Burg); Vergangenes und Gegenwärtiges verschmelzen in der Installation von Simone Prothmann und Siegfried Krüger.

Christian Psyks Fotografien mit dem Titel „Engel“ erinnern an sakrale Darstellungen. Es sind zufällig entstandene Farbformen, die im Laufe der Zeit entstanden sind und erst durch die Assoziation des Künstlers aus ihrer Trivialität erhoben werden.

Bei Gabriele von Scheidt wird eine Bildserie zu einer nachdenklichen Betrachtung von Entstehen - Sein und Verfall.

Christiane Schliecker-Erdmann zeichnet dem menschlichen Körper Erinnerungs- und Zeitspuren ein.

Eine Installation von Catharina und Dieter Wagner zeigt grüne Gießkannen, in die Wörter als Löcher in unterschiedlicher Höhe eingestanzt sind. Ein Wort kann Erinnerungen auslösen und wird dann zur sprudelnden Quelle. So, wie das Wasser aus den Löchern sprudelt, wenn man die Kannen füllt.

Die Landschaften von Hans-Jürgen Thiel stellen realistische, vom Menschen überformte Landschaften dar. Die sterile Menschenleere kontrastiert mit der hier und da hervorschauenden Rest-Natur, als Zeichen für die Veränderung von Orten.

Die Installation von Karl-Emil Wiele zeigt in einem Band auf dem Boden Orte der eigenen Lebensgeschichte. Der Januskopf - der nach vorn und nach hinten blickt sowie der Stapel von Zeitungen weisen auf Geschichte und Zukunft hin.

K.P.M.Wulf verweist in seinen vielen kleinen Zeichnungen auf das gleichzeitige, unabhängige Nebeneinander unzähliger Einzelleben und Ereignisse.

Das KAKTuS Kulturforum Lüdinghausen und der BBK-Ruhrgebiet laden alle Kunstinteressierten zur Eröffnung der Ausstellung am kommenden Sonntag (26. August) um 11 Uhr in den Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen ein. Zur Eröffnung sprechen der stellvertretende Bürgermeister Jo Weiand und der Vorsitzende des Kulturforums, Günter Trunz. Die Einführung in die künstlerischen Arbeiten erfolgt durch den Kunsthistoriker Dr. Hermann Ühlein. Der musikalische Rahmen wird gestaltet vom Streichquartett „a corde“ der Musikschule Lüdinghausen: Lisa Bolz, Violine; Therese Lötz, Violine; Anne-Kathrin Edelbusch, Viola; Katharina Humbring, Violoncello.

Die Ausstellung ist geöffnet vom 26. August bis 21. Oktober, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr.