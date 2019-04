Das Handy bleibt zu Hause

Worin liegt eigentlich der Reiz bei diesen Zeitreisen in die Vergangenheit? „Es ist das Interesse am Thema. Ein Hobby, das zusammenschweißt. Außerdem ist es die gelebte Gemeinschaft; der Zusammenhalt in den einzelnen Gruppen ist sehr hoch und natürlich auch der Reiz, einmal anders Leben zu können“, fasst Maike Schirok die Motivation zusammen. Sie haucht ihrer Figur, der Herrin Marie von Nennelenburg, das Leben ein.

Während der Saison besuchen sie einmal pro Monat in Niedersachsen, im Münsterland und im Ruhrgebiet historischen Märkte. Kaum sind sie in ihre historischen Rollen geschlüpft übernehmen sie sodann auch die Aufgaben als Botschafter, geben Einblicke in die Vergangenheit, wenn sie die Besucher mit Fragen löchern. Wie war denn so das Leben im Mittelalter? Gab es schon fließend Wasser? Sind dann die Fragen, die am häufigsten gestellt werden, weiß Maddox alias Marcel Bosse zu berichten. Und, in welcher Epoche möchten Sie denn nun persönlich leben, im Mittelalter oder in der Neuzeit? „Natürlich in der Gegenwart!“ antworteten Monika Pfeiffer und Maike Schirok unisono, „das Leben unserer Vorfahren war deutlich mühsamer . . .“

„Die Idee zu diesem Zeltlager hatten wir im letzten Jahr während des großen Mittelaltermarktes zum 750-jährigen Stadtjubiläum“, erinnert sich André Peter , der mit seinen Mitstreitern aus Minden in der Gruppe „Pugnare Nescimus“ aktiv ist. Einmal im Jahr treffen sich die Ostwestfalen mit Gleichgesinnten, um gemeinsam in die Vergangenheit einzutauchen, in die Zeit zwischen 850 und dem 13. Jahrhundert. „Dieses Lager an der Burg Vischering entspricht so in etwa einem Reiselager eines Königs oder Kaisers. Die einfacheren Kreise verfügten nicht über eigene Zelte, sie übernachteten im Freien oder einer Taverne“, fährt André Peter fort.

Einen Jugendtraum haben sich auch die anderen Steckenpferdreiter erfüllt, haben sich eigene Ritterrüstungen hergestellt und spielen historische Kampfszenen nach. Kein leichtes Unterfangen, schließlich wiegen Kettenpanzer, Schild und Schwert bis zu 45 Kilogramm. Bei hoch sommerlichen Temperaturen werden auf diese Weise selbst Schaukämpfe schnell zur Tortour, wie der Recke augenzwinkernd zugibt.

Von Ruhe, Lagerfeuerromantik, Freundschaften und Zusammenhalt in den Gruppen sprechen auch die Ostwestfalen, wenn sie auf ihre Motivation hin angesprochen werden. Ebenso reizt die Aufgabe, wie unsere Vorfahren alltägliche Herausforderungen technische umgesetzten haben. Gibt es noch einen weiteren Grund für diese Zeitreisen ins Mittelalter? „Aber natürlich“, erklärt André Peter mit einem verschmitzten Grinsen, „das Handy muss zu Hause bleiben . . .“