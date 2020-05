Ihr kleines Büro im alten Haupttrakt des St.-Antonius-Gymnasiums ist nicht besonders groß und schon gar nicht luxuriös eingerichtet. Zwei kleine Tische für die Schreibarbeiten, ein paar Regale – vollgestopft mit Aktenordnern und Infobroschüren – das war´s. Und doch sind Anne Daheim und Christian Weyers froh, dass sie mittlerweile einen eigenen raum bekommen haben. Die beiden Lehrer kümmern sich neben dem regulären Unterricht seit drei Jahren um das Thema Berufsvorbereitung.

„Girls- und Boys-Day, Betriebspraktikum, Duales Praktikum, Bewerbungstraining, Hochschulinformationstag, Assessment-Center-Training“, zählt Daheim auf. Die Liste der Aktionen und Angebote ist lang, die die beiden betreuen. In jeder Mittagspause sind sie deswegen in ihrem Büro und wollen Anlaufstelle für alle Schüler sein, die Fragen zu den Angeboten haben.

„Nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir“, heißt ihr Motto. „Wir möchten unsere Schüler so gut wie möglich auf die Zeit nach dem Abitur vorbereiten, egal ob sie danach studieren oder eine Berufsausbildung machen wollen“, erklärt Weyers.

Schon in der achten Klasse geht es mit dem „Girls Day“ und „Boys Day“ los. Justus Vetter durfte so einen Tag im Biologischen Labor der Uni Bochum experimentieren, Mitschülerin Hanna Küter übte sich in der IT-Abteilung der LBS in Münster im Programmieren. „Das war wirklich interessant“, fanden beide. Beim Betriebspraktikum in der Einführungsphase (früher 10. Klasse) sammelte Emilia Ehring 2011 wertvolle Erfahrungen in einer Kinderarztpraxis in Werne. Oberstufenschüler Ali Moukaled hat sein Praktikum im St.-Marien-Hospital in der Chirurgie absolviert. „Leider durfte ich nicht bei einer Operation dabei sein, aber die Arbeit auf der Station fand ich auch spannend.“ Für ihn ist klar: Er wird einmal Arzt.