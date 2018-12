Die Vorfreude auf die neue Spielzeit des plattdeutschen Theaters geht in eine entscheidende Phase: Am Mittwoch (19. Dezember) beginnt der Vorverkauf. Von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr sind die Karten dann bis Freitag (21. Dezember) in der Hauptstelle der Volksbank Lüdinghausen-Olfen an der Wilhelmstraße erhältlich. Danach wird der Vorverkauf erst am 2. Januar (Mittwoch) fortgesetzt.

In diesem Jahr bringen der Plattdeutsche Verein Lüdinghausen (PVL) und die Katholische Landjugendbewegung ( KLJB) die Komödie „De Ieshillige“ zur Aufführung. Eine Herrensocke in einem Damenbett – die sorgt zwangsläufig für ein großes Spektakel. Jedenfalls dann, wenn man sich solch einen Reim daraus macht, wie dies die sittsame Bäuerin Mia tut. Aber nicht nur ihre „eiskalten“ Moralvorstellungen, vor allem ihre bitterböse Abneigung gegenüber jedwedem Mannsbild ist die Ursache für Zwist und Zwietracht. Vor diesem Hintergrund reagiert sie auf den heiklen Fund im Schlafgemach ihrer Schwester mit heller Empörung. Die Gelegenheit, sich ein genaueres Bild von den dadurch ausgelösten Turbulenzen zu machen, bietet sich allen Freunden irrsinnigen Klamauks zu Beginn des neuen Jahres.

Neue Darsteller

Das Lustspiel hat seine Premiere am 12. Januar (Samstag, 17 Uhr mit Sektempfang). An den folgenden drei Sonntagen wird nachmittags um 15 Uhr gespielt. Samstags-Termine gibt es noch am 19. Januar (19.30 Uhr) und am 26. Januar (17 Uhr).

In diesem Jahr sind gleich vier „Aufsteiger“ aus dem „kleinen“ Theater der KLJB erstmals mit dabei: Antonia Badde, Hendrik Edelbusch, Pia Lütke Brochtrup und Johannes Resing. Des Weiteren wirken in dem Stück als „alte Hasen“ mit: Nicole Ahlers, Bernhard Altenbockum, Hedwig Deilmann, Jan-Bernd Edelbusch, Mecky Hohenlöchter, Christian Krechtmann sowie als Souffleusen Carolin Altekemper und Bruni Grewe. Regie führt nach wie vor Heinz Altenbockum.