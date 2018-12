Künstler setzen überraschende Akzente

Die besondere Überraschung des Kaffeehausnachmittags des Seniorenbeirates der Stadt im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen war der Debüt-Auftritt des „Kamin-Ensembles“ aus Bergkamen und Holzwickede. „Unter dem Motto ,Lieder und Geschichten am Kamin‘ präsentierten die Sänger und Gitarristen Mona Lichtenhof, Dieter Dasbeck und Norbert Grüger ein literarisch-musikalisches Programm zur Winter- und Adventszeit“, schreibt der Seniorenbeirat in einer Pressemitteilung.

„Ein bisschen Frieden“

Den Einstieg gestalteten Lichtenhof und ihre Mitstreiter mit Reinhard Meys „Ich denk, es war ein gutes Jahr“ und Lothar Zanettis Winterpsalm „An uns ist es, in winterlicher Zeit uns eng um das Feuer zu scharen“. Mit dem heute mehr denn je aktuellen Wunsch um „Ein bisschen Frieden“ der Sängerin Nicole sowie Katja Eb­steins „Wunder gibt es immer wieder“ begeisterte das „Kamin-Ensemble“ sein Publikum ebenso wie mit Stücken von Udo Lindenberg, Edith Piaf und Eric Claptons „Tears in Heaven“.

Bediente Grüger insbesondere das rockige Musikspektrum, so begeisterte Dasbeck vor allem mit melodiösen Gitarrensoli. Feinfühlig arrangierte Lieder mit wechselnder Stimmführung, zwei- und dreistimmige Passagen mit Gänsehaut-Feeling, dazu Ergänzungen mit Glockenspiel, Melodika und Schellenkranz – die Künstler setzten immer wieder überraschende Akzente. Dazu passten nachdenkliche, aber auch Mut machende Geschichten wie die von den „Zwei Samenkörnern“ und Elke Heidenreichs Beobachtungen von Nachbarschaftshilfe der besonderen Art. Einlass ins Programm fanden zudem auch zwei kleine Verse des Lüdinghauser Künstlers Frantz Wittkamp.

Kurzweilig und unterhaltsam

Mit weihnachtlicher Lyrik von Hermann Hesse und dem bekannten Rock-Weihnachtsklassiker „Christmas Time“ von Brian Adams ging es nach der Pause weiter. Lichtenhof moderierte das Programm kurzweilig und unterhaltsam, regte aber auch zum Nachdenken an.

Die Besucher ließen sich nicht lange bitten, und so erklangen volltönend bekannte Advents- und Weihnachtslieder im Kapitelsaal. Kaum war das Medley verklungen, meldete Grüger jedoch Bedenken an. „Das war ja schon ganz schön. Aber ich stelle mir ein Weihnachtslied doch noch ein bisschen anders vor“, wird er in dem Pressetext zitiert. Und zur Freude der Anwesenden rockte das Kamin-Ensemble sonnenbebrillt eine knackig-freche Kurzversion des Weihnachtsklassikers „Ihr Kinderlein kommet“.

Mit dem Schlussstück „We are the world“ von Michael Jackson durfte sich das „Kamin-Ensemble“ noch nicht verabschieden. Erst nach mehreren Zugaben endete ein einfühlsamer und stimmungsvoller Nachmittag mit „Liedern und Geschichten am Kamin“. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen.