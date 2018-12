Seit Jahrzehnten recherchieren und erforschen Christa und Ewald Huesmann die Geschichte ihres Heimatdorfes Seppenrade. Jetzt erscheint noch vor Weihnachten ihr neues Buch über das Ehrenmal in Seppenrade, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor 100 Jahren, am 11. November 1918, wurde der Erste Weltkrieg durch einen Waffenstillstand beendet. Das Ehrenmal an der Hauptstraße gedenkt der Toten der Weltkriege. An dem Mahnmal sind die Namen vieler Seppenrader Gefallener und Vermisster des Ersten Weltkrieges aufgeführt. Die Autoren wollen mit dem Buch darauf hinweisen, welchen Tribut die Gemeinde vor 100 Jahren zahlen musste und an die große Zahl der Söhne des Dorfes, die ihr Leben lassen mussten, erinnern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aufgeführt sind von den vielen Gefallenen die Sterbeurkunden und Totenzettel.

Mit Unterstützung des Heimatvereins Seppenrade ist das Buch „Spurensuche in Seppenrade“ – 190 Seiten stark – ab Montag (17. Dezember) zum Preis von 19,90 Euro erhältlich, und zwar bei den Autoren sowie in den Filialen der Volksbank und der Sparkasse in Seppenrade.