Kollektives Sammelfieber

Das Vereinsheim von Union Lüdinghausen ist am Sonntagvormittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Dabei spielt gerade keine Mannschaft und eine Vereinssitzung oder Ähnliches steht auch nicht an. Statt Fußballfachbegriffen hört man viele Zahlen und Angebote. „134 brauche ich noch“, ruft eine aufgeregte Kinderstimme und an einem anderen Tisch werden mit Bleistift von einem Mittvierziger fein säuberlich die Zahlen 38 und 101 auf der eigens angefertigten Liste durchgestrichen. Was hier Generationen von Union-Fußballspielern und Funktionären zusammenbringt, ist die erste Tauschbörse für das vereinseigene Stickeralbum.

Markus Bohr, Ideengeber und Abteilungsleiter Fußball bei Union, schaut sich das Treiben von der Seite aus an an. „Ich hätte nie gedacht, dass die Sticker so ein großer Erfolg werden und dass heute so viele kommen“, erklärt er freudestrahlend.

Sein Sohn Marvin Bohr, aktiv in der C-Jugend, verhandelt gerade mit Marius Grewe aus der ersten Herrenmannschaft. Über die für sie wichtigsten Sticker müssen die beiden sich dabei keine Gedanken mehr machen. Ihren eigenen Sticker haben sie bereits eingeklebt. „Gott sei Dank. Ich bin nämlich echt selten“, betont Marvin. Tauschpartner Grewe erklärt währenddessen, was den Reiz der Sticker ausmacht. „Ich habe früher zur WM und EM schon mit Begeisterung Sticker gesammelt, da ist das hier eine echt gelungene Aktion“, meint Grewe. Wie weit die Euphorie geht, zeigt ein Fall aus der F-Jugend. Dort wurde eine eigene Whatsapp-Stickerbörse gegründet, nachdem die Tauschanfragen in der eigentlichen Mannschaftsgruppe überhand nahmen. Teaminterne Tauschereien kennt auch Burak Alay nur zu gut. Der Trainer der B1-Junioren weiß, dass mindestens die Hälfte seiner Mannschaft die Kärtchen sammelt, er selbst mit eingeschlossen. „Der wahre Wert ist einem jetzt noch gar nicht bewusst. In zehn Jahren ist es noch schöner, sich das alles anzuschauen“, meint Alay. Man müsse nur aufpassen, dass man den Stickern die Magie nicht nimmt, indem man jede Saison ein Album veröffentlicht. Doch unmittelbar nachdem Alay die Bedenken äußert, kann Bohr ihn beruhigen. „Wir planen die Alben nur alle drei Jahre herauszubringen. Dann kann man Burak auch mal ohne Bart sehen“, erzählt er Alay lachend. 17 Mannschaften, also alle Jugendteams und die zwei Herrenmannschaften, sind mit insgesamt 450 Spielern im Sammelalbum vertreten. Und selbst diejenigen, die es nicht ins Album geschafft haben, sind im Sammelfieber. „Als Altherrenspieler bin ich selber nur auf dem großen Gruppenfoto, aber man kennt ja auch andere und lernt so die verschiedenen Mannschaften kennen“, meint Sammler Volker Wagner. Gegen Mittag haben die Ersten ihr Sammelalbum voll. Unter ihnen Wolfgang Raabe. „Ich war aber auch seit dem Beginn im November schon dabei“, erzählt der Abteilungsleiter-Jugend.

Wer noch nicht so weit ist wie Raabe, hat am Samstag, bei der E-Jugend-Hallenkreismeisterschaft die Chance sein Album, aufzufüllen.