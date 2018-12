Weihnachten mit Bach

Das Kammerorchester „Musica Camerata Westfalica“ ist mehr als ein groß angelegtes Musikprojekt. Vielmehr zeichnet sich seit einigen Jahren die Entstehung eines neuen, regionalen Kammerorchesters, das zahlreichen Musikern eine feste Arbeit verschaffen soll, ab. Doch bis dass dies so ist, sind noch viele Hürden zu nehmen, wie Dirigent und Orchesterchef Hans-Georg Jaroslawski am Samstagabend dem Publikum im ausverkauften Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen mitteilte. Dorthin hatte der Kulturverein „KAKTuS“ zum Weihnachtskonzert geladen. Die bereits gedruckten Programmzettel mit dem rückseitigen Hinweis auf das nächste „Abo-Konzert“ konnten deshalb nicht verwendet werden, weil es leider kurzfristig wegen fehlender Finanzierbarkeit abgesagt werden musste. Diesen Rückschlag trug Jaroslawski dem Publikum zu Beginn vor, und verlas daraufhin das Programm für das aktuelle Konzert des Abends. Dieses bestand ausschließlich aus Werken Johann Sebastian Bachs, nämlich 3 „Sinfonias“ aus verschiedenen Kantaten (BWV 4, 12, 21), dem Konzert für Flöte, Violine, Cembalo und Streicher, BWV 1044, sowie der Orchestersuite Nr. 1, BWV 1066.

Die hochkarätigen Solisten, Tamon Yashima (Oboe), Saskia Buxbaum (Oboe), Nadja Frey (Flöte), Denis Kryukov (Violine, zugleich auch Konzertmeister), sowie Tamilla Guliyeva Cembalo) entstammten aus den eigenen Reihen. Fernab jedweder technischen Grenzen meisterten sie ihre Solopartien in den barocken Werken bravourös. Genau wie das gesamte Orchester nutzten sie dafür moderne Instrumente, was in der trockenen Akustik des Kapitelsaals gut klang. Blitzblank klangen Yashimas und Buxbaums Oboen – wie ein sprudelnder Jungbrunnen klang Gulievas Cembalo. Das Klavierhaus Gottschling hatte es für das Konzert ausgeliehen. Intonationsflanken schmälerten hingegen den Streichersound des Orchesters punktuell.

Jaroslawski dirigierte souverän und mit klarer Sprache. Die von den Solisten sehr filigran und sauber herausgearbeiteten barocken Feinheiten, die tänzerirische Ausgelassenheit in den schnellen, und die spröde Traurigkeit in den langsamen Sätzen, entzündete jedoch wenig Feuer im gesamten Ensemble. Dies ist viel Arbeit, und braucht Ressourcen und Zeit. Das Orchester ist im Aufbau, und benötigt hierfür dringend die notwendigen finanziellen Mittel.

Mit zahlreichen Weihnachtsliedern als Zugabe, zum Teil auch zum Mitsingen, verabschiedete sich die „Musica Camerata Westfalica“ schließlich in die Winterpause.