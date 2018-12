Inbrünstiges Trompetenspiel wirkt

Der Draht „nach oben“ hat funktioniert. So zumindest erklärte es Pfarrer Siegbert Hellkuhl zum Auftakt des Adventskonzertes am Sonntag in der Pfarrkirche St. Dionysius. Tags zuvor hatte der Trompetenspieler Frank Bücker bei der Konzertprobe so inbrünstig „Let it snow“ gespielt, dass doch tatsächlich am Sonntagmorgen eine zart weiße Schicht Schnee das Rosendorf überzog und für winterliche Atmosphäre sorgte.

Drei Musiktitel im Gepäck, machte die Blockflötengruppe unter der Leitung von Annette Becker mit Gitarrenbegleitung den Anfang eines vorweihnachtlichen Konzertes in Seppenrade. In lockerem Wechsel traten dann der gemischte Kirchenchor, die Gruppe „Taktlos“, aber auch Solisten wie Christiane Dömer mit ihrer Quer- und Ursula Nottenkämper mit ihrer Altflöte auf und versetzten die Besucher in eine ruhige, besinnliche Stimmung. Die Musiktitel durchstreiften vom Barock bis hin zum Jazz und Pop viele Stilrichtungen. Einen Höhepunkt bildete dabei die Solo-Sopranistin Daniela Niehues mit ihrem Lied „Have yourself a merry little christmas“, ein unvergleichlich schöner Titel und seit dem Debüt durch Judy Garland zigfach interpretiert.

Adventskonzert in Seppenrade 1/14 Viele Gruppen und Solisten trugen zum Gelingen des Adventskonzerts in St. Dionysius bei. Foto: Inga Kasparek

Aber auch die Stimmgewalt der Konzertbesucher wurde immer wieder gefordert: Von „Macht hoch die Tür“ bis „Stern über Bethlehem“ erklangen bekannte und beliebte Kirchen- und Weihnachtslieder, besonders voll tönend dann, wenn sich auch der Kirchenchor oder die Gruppe „Taktlos“ mit einbrachten.

Pfarrer Hellkuhl sprach zwischendurch immer wieder überleitende Worte, teils auch mit leichtem Augenzwinkern. So ließ seine kleine Geschichte „Missverständnisse“ so manchen Besucher schmunzeln. Der dritte Advent klang mit einem fulminanten Orgelspiel zu „Tochter Zion“ aus, dargeboten von Gabriel Polarczyk, an dem musikalisch gesehen ohnehin niemand vorbei kam.