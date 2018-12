„Blau-weiß ist genau meine Farbe“, freute sich Johannes Beermann jetzt über sein Abschiedsgeschenk als scheidender Leiter des St.-Ludgerus-Hauses (die WN berichteten). Daniel Freese von der St.-Franziskus-Stiftung, dem Träger des Altenwohnheims, hatte ihm ein Paar Turnschuhe in für Schalke-Fan Beermann ansprechender Optik überreicht. Nicht ganz so leichtfüßig werden in Zukunft wohl – zumindest während ihrer Arbeitszeit – Beermanns Nachfolgerin Anja Tembaak und der neue Pflegedienstleiter Nasrat Sekandarzada unterwegs sein. Ihnen überreichte Freese jeweils ein Paar Gummistiefel – in Anspielung auf die Wasserschäden, die noch vor kurzem das St.-Ludgerus-Haus heimgesucht hatten.

Westfälin, wie sie im Buche steht

Tembaak ist Bewohnern und Mitarbeitern alles andere als unbekannt. Die 36-jährige Seppenraderin war seit März 2017 als Pflegedienstleiterin in der Einrichtung tätig, deren Hausleiterin sie nun ist. Tembaak sei eine „Westfälin, wie sie im Buche steht“, so Freese: „engagiert, zupackend, aber auch fürsorglich“. Im Unterschied zu ihr ist Sekandarzada neu im St.-Ludgerus-Haus: Der 32-jährige Hammer war zuletzt als Wohnbereichsleiter im Elisabeth-Tombrock-Haus in Ahlen tätig, das auch zur St.-Franziskus-Stiftung gehört.

Ob Johannes Beermann in Zukunft wesentlich mehr Zeit zum Joggen hat, ist fraglich. Denn der Lüdinghauser wird sich nun wieder ganz auf seine Tätigkeit als Pflegedirektor des gegenüberliegenden St.-Marien-Hospitals konzentrieren können.

Seine „Spuren“ hat Beermann, der von 2005 bis 2011 bereits Hausleiter des St.-Ludgerus-Hauses war, aber in jedem Fall hinterlassen – in Gestalt eines Bildes vom heiligen Ludgerus, das er seiner Nachfolgerin Anja Tembaak zum Abschied überreichte.