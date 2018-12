Friedenslicht ist angekommen

Eine Gruppe Lüdinghauser Pfadfinder nahm jetzt das Friedenslicht im Münsteraner Dom in einer großen ökumenischen Aussendungsfeier mit Domkapitular Hans-Bernd Köppen und dem evangelischen Superintendenten Münsters Ulf Schlien in Empfang. „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ lautet das Thema der Aktion.

Pfadfinder setzen mit der Verteilung des Friedenslichtes aus Betlehem seit mittlerweile 25 Jahren ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung, heißt es im Bericht der Lüdinghauser Pfadfinder. Im Bistum Münster feiert das Friedenslicht dieses Jahr 20-jähriges Bestehen. Das Plakat zur Friedenslichtaktion 2018 in Deutschland zeigt dies in seiner Buntheit deutlich. Unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt“ wird dazu ermutigt, dass „alle Menschen guten Willens“ sich für den Frieden und eine tolerante Gesellschaft einsetzen.

Weihnachtliches Symbol

Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes aus Betlehem wird – seit 25 Jahren – an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert.

Das Friedenslicht verbindet auf seinem über 3000 Kilometer langen Weg nach Deutschland viele Nationen und Religionen miteinander. Denn alle eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er – gerade im Heiligen Land, aber auch bei uns in Deutschland – oft sehr zerbrechlich und unerreichbar scheint. Die Pfadfinder ermutigen alle Lüdinghauser, das Friedenslicht aus Betlehem an „alle Menschen guten Willens“ weiterzureichen. Am Samstag (22. Dezember) laden die Pfadfinder um 18 Uhr zu einem von ihnen gestalteten Aussendungsgottesdienst in die St.-Felizitas-Kirche ein.

Ebenfalls tragen sie das Licht in den ökumenischen Taizé-Gottesdienst am Sonntag (23. Dezember) in der St Felizitas Kirche um 18 Uhr zur Einstimmung auf Weihnachten. Es besteht jedes Mal die Möglichkeit das Friedenslicht in mitgebrachten Laternen mit nach Hause zu nehmen. Des weiteren steht das Friedenslicht in der St.-Felizitas-Kirche und in der Krankenhauskapelle ab dem Aussendungsgottesdienst und an den Weihnachtstagen zur Mitnahme bereit. Außerdem kann das Friedenslicht in der St.-Dionysius-Kirche beim Kleinkindergottesdienst an Heilig Abend um 15 Uhr mitgenommen werden.

Um auch den kranken und alten Menschen das Licht des Friedens zu bringen, werden einige Pfadfinder wieder an Heilig Abend im St.-Marien-Hospital mit dem Friedenslicht von Zimmer zu Zimmer gehen.