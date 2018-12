Schwarze Zahlen im städtischen Haushalt: Der Etatentwurf 2019, den Bürgmeister Richard Borgmann in der letzten Ratssitzung des Jahres am Dienstagabend einbrachte, weist einen Überschuss von 1,25 Millionen Euro aus. In dem Zahlenwerk stehen 56,97 Millionen Euro auf der Ertragsseite „nur“ 55,72 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüber.

„Ein Ergebnis, das ich noch vor wenigen Wochen so nicht für möglich gehalten habe“, gestand Borgmann gleich zu Beginn seiner Haushaltsrede. Die gute Entwicklung der städtischen Finanzen bezeichnete er als „Weihnachtsleuchten“. Positive Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen trügen ebenso zu der guten Entwicklung bei wie die Haushaltskonsolidierung der vergangenen Jahre.

Aber, so Borgmann mit Blick auf die nächsten Jahre, Faktoren wie Grundstücksverkäufe, die 2019 die Kasse wesentlich mitfüllen, ließen sich künftig nicht mehr in der Form realisieren. Gleichzeitig kritisierte er an die Adresse von Land und Bund gerichtet: „Eine Reform der Kommunalfinanzierung, die auch in schlechten Zeiten eine auskömmliche Finanzausstattung der Städte und Gemeinden garantiert, steht leider weiterhin noch in den Sternen.“

Der Etatentwurf 2019 ist – wie im Vorjahr – geprägt von einer Reihe Investitionen. Die fünf größten Projekte sind die Leistungssporthalle mit 6,91 Millionen Euro, der Neubau der Sekundarschule mit Turnhalle und Fachräumen (5,35 Millionen Euro), die weiteren Bauabschnitte der Regionale-Projekte „StadtLandschaft“ (1,1 Millionen Euro) und „Rings um die Stever“ (300 000 Euro) sowie verschiedene Brückenbauwerke (820 000 Euro). Um all das stemmen zu können, ist im Haushalt 2019 insgesamt eine Kreditermächtigung von 2,14 Millionen Euro vorgesehen. Steuererhöhungen sind nicht geplant.