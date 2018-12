Bis Professor Abraxo am Wochenende vom 25. und 26. Mai 2019 erneut zu seinem Fantasy-Festival „Annotopia“ auf die Burg Vischering einlädt, vergehen zwar noch ein paar Monate. Wer seinen Liebsten allerdings ein „fantastisches“ Weihnachtsgeschenk bereiten möchte, kann dies in Form von Eintrittskarten für diese Veranstaltung bereits jetzt einfädeln, heißt es im Pressetext der Veranstalter des Spektakels, das 2018 zum ersten Mal in der Steverstadt gastierte und viele Zuschauer anzog. Seit einigen Wochen läuft der Online-Vorverkauf über die Homepage www.annotopia.eu erfreulich gut an. Und jetzt können die Tickets nun auch vor Ort in Lüdinghausen erworben werden. An der Burg Vischering (Berenbrock 1) sowie bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) sind die Karten in sechs verschiedenen Kategorien zum vergünstigten VVK-Preis erhältlich.

Festival-Gelände erweitert

Aufgrund der großen Nachfrage zur Teilnahme von Mitwirkenden und durch die positiven Nachwirkungen der Premierenveranstaltung in diesem Jahr wird das Festival-Gelände bei der zweiten Auflage deutlich vergrößert; so werden 2019 auch Teile der Klosterstraße sowie der Eingangsbereich des St.-Antonius-Gymnasiums miteinbezogen werden.

„Die Zahl der Händler, Künstler, Handwerker übersteigt schon zum jetzigen Zeitpunkt die Vorjahreswerte und unsere Erwartungen“, heißt es in der Ankündigung. Viele neue Attraktionen sind dabei; einige Highlights sind auf der Homepage bereits veröffentlicht.