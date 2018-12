Immer wieder aufregend

„Das ist ein tolles Erlebnis für das ganze Cani“, resümierte Schulleiter Michael Dahmen angesichts der positiven Resonanz auf das traditionelle Weihnachtskonzert am Mittwochabend. Seit vielen Jahren musizieren Schüler von der fünften Klasse bis zur Oberstufe in der Adventszeit gemeinsam mit ihren Lehrern. Und auch dieses Mal war die Aula des Canisianums vollständig belegt.

Den Anfang machten die fünften Klassen mit der „Engelmusik“ von Lorenz Maierhofer. Unterhaltsam moderiert wurde das Programm von den beiden Schülersprechern Antonia Sibbel und Moritz Ruprecht. Die Musical-AG präsentierte „Um uns herum singt und klingt es“ und Lian Yuan und Carla Richter überzeugten mit Solo-Auftritten.

Weihnachtskonzert des Canisianums in Lüdinghausen 1/25 Das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Canisianum begeisterte die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm. Foto: Arno Wolf Fischer

Das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Canisianum begeisterte die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm. Foto: Arno Wolf Fischer

Das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Canisianum begeisterte die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm. Im Folgenden weitere Impressionen der Veranstaltung. Foto: Arno Wolf Fischer

Nicht fehlen durfte der Klassiker des Weihnachtskonzerts: „Erna, der Baum nadelt“, dargeboten von Schülern der Einführungsphase und der Klasse 5a. Das „botanische Drama“ sorgte auch am Mittwoch wieder für viel Gelächter. Dahmen lobte das Engagement der Mitwirkenden und machte deutlich: „Das Weihnachtskonzert ist unsere Art, den Advent zu begehen. Und es ist jedes Mal für uns alle ganz aufregend.“ Die Schüler hatten sich seit den Herbstferien in Arbeitsgemeinschaften und im Musikunterricht auf die Veranstaltung vorbereitet. Unverzichtbar war dabei auch die Unterstützung der Eltern, wie Dahmen betonte.

In der Pause stärkte sich das Publikum im Foyer der Schule mit Hot Dogs und weihnachtlichen Leckereien, wobei die Einnahmen der Aktion „Herzenswüsche“ zugutekommen.

Zugabe muss her

Die schuleigene Band „Cani Hot Dogs“ leitete mit „Tochter Zion“ den zweiten Teil des Abends ein. Das Schülerensemble präsentierte eine Sonate von Johann Sebastian Bach und erntete dafür ebenso viel Applaus wie die Chor-AG und die „Cani Strings“. Den Höhepunkt bildete schließlich der stimmgewaltige Auftritt des Oberstufenchores, der zusammen mit jüngeren Schülern Lieder wie „Transeamus“ oder den Klassiker „Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel darbot. Den letzten Programmpunkt bildete eigentlich das „Wiegenlied“ von Johannes Brahms, doch dem Wunsch des Publikums nach einer Zugabe kam der Chor in Form von „My heart will go on“ gerne nach.