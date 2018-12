„Mayersche“ eröffnet am Markt

Diese Nachricht hat Anna Berling, Inhaberin der Buchhandlung „3 Burgen Buch“, und ihr Team kalt erwischt: Im Frühjahr 2019 wird die „ Mayersche Buchhandlung“ am Marktplatz eine Filiale eröffnen. Die in Aachen beheimatete Buchhandelskette wird die rund 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten des Geschäftes „Askari“ beziehen, wo derzeit der Räumungsverkauf über die Bühne geht.

Erfahren habe sie davon von ihrem Großhändler, erzählte Berling im WN-Gespräch. Sie selbst hatte ihre Buchhandlung erst im September übernommen. „Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern uns der Konkurrenz stellen“, gibt sich die Buchhändlerin selbstbewusst. „Wir punkten mit persönlicher Beratung und dem besonderen Kontakt zu unseren Kunden“, sagte sie. Natürlich gehe sie „mit Respekt an die Sache heran. Wir vertrauen auf die Lüdinghauser.“ Dabei verweist sie etwa auf ihren Lieferservice in der Stadt und nach Nordkirchen sowie ihren Online-Shop.

Ganz pragmatisch sieht Paul Brüggemann die Ansiedlung der „Mayerschen Buchhandlung“. Das Ladenlokal in der Innenstadt sei für sein Unternehmen nur ein Platzhalter in der Immobilie gewesen, sagt der Askari-Inhaber. Das Geschäft des europaweit tätigen Spezialanbieters für Angel- und Jagdsport laufe ohnehin überwiegend im Online-Segment. „Wir haben lange nach einem attraktiven Händler gesucht und sind froh, einen guten Mieter gefunden zu haben“, erklärte er.

„Wir haben Lüdinghausen schon länger im Visier gehabt. Es ist eine wunderschöne Stadt“, sagte Pia Weingartz, Prokuristin in der Geschäftsleitung der „Mayerschen“, im WN-Gespräch. Der Standort direkt am Markt sei optimal. Sie betonte, dass das 1817 gegründete Unternehmen mit seinen bald 57 Filialen noch immer ein Familienbetrieb sei.

Auch für das direkt an die künftige Buchhandlung angrenzende Geschäftslokal hat Brüggemann einen neuen Mieter gefunden. Dort räumt gerade das Modegeschäft „Bonita“ die Fläche. Man müsse nur noch den Vertrag endgültig unter Dach und Fach bringen, so Brüggemann. Über die Branche wollte er sich allerdings nicht äußern.