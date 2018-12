Hühner und Motorrad finanziert

„Beeindruckend, intensiv, unvergesslich und nachhaltig“, so beschreiben die Mitglieder der Gruppe, die sich Anfang Oktober auf den Weg nach Indonesien gemacht hat, nach ihrer Rückkehr aus diesem Inselstaat ihre Eindrücke, die sie von dort mitbrachten, heißt es in einem Pressebericht. Zu Beginn ihrer Reise gewannen die Lüdinghauser auf Java und Bali Einblicke in Historie, Kultur, Religion und Natur dieser sehr unterschiedlich geprägten Inseln. Die dort vorzufindenden krassen Gegensätze von Moderne und Tradition beeindruckten die Reisenden.

Besondere Erlebnisse dieser Phase der Reise waren der Aufstieg zum Kraterrand eines aktiven Vulkans (Bromo), ebenso aber die Begegnung mit zwei über 85-jährigen Ordensschwestern der Steyler Missionarinnen, Sr. Hugoline aus dem Bistum Münster und Sr. Beathildis aus dem Bistum Trier, die seit 60 Jahren auf Java in Surabaya leben und dort – immer noch – im Krankenhaus arbeiten.

Freundeskreis Sumba unterstützt

Der eigentliche Reiseschwerpunkt lag allerdings auf der Insel Sumba. Dort lernten die Teilnehmerinnen hautnah die unterschiedlichen karitativen Projekte des Ordens der ADM (Schwestern der Liebe vom kostbaren Blut) kennen, die durch den Lüdinghauser Freundeskreis Sumba e.V. gefördert werden. Dort kooperiert die Lüdinghauser Pastoralreferentin Christiane Poppe mit der Ordensfrau Sr. Mathilde, eine ehemalige Pastoralreferentin aus dem Bistum Münster.

Seit vielen Jahren werden auf der Insel Sumba durch das Ehepaar Manfred und Christiane Poppe Hilfsprojekte ins Leben gerufen, die besonders die Bedürfnisse der Frauen dieser Insel berücksichtigen, heißt es in dem Reisebericht weiter. Der Fokus dieser Projekte ist karitativer Art und umfasst die Bereiche Ernährung, Bildung und Gesundheit. Hilfe zur Selbsthilfe, Schaffung von Einkommensmöglichkeiten, Anleitung zur selbstständigen und nachhaltigen Umsetzung gewählter Projektinhalte sind Schwerpunkte der Arbeit. Ist dieses in einem „Web- und Sojaprojekt“ bereits auf den Weg gebracht und gut gelungen, liegt der Schwerpunkt nun auf der dörflichen Hühnerzucht.

2010 Frauenzentrum errichtet

Im schon 2010 errichteten Frauenzentrum sind 14 Bewohnerinnen der weit draußen auf dem Land liegenden Dörfer während des mehrwöchigen Aufenthaltes von Christiane Poppe auf Sumba in die Hühnerzucht eingeführt worden. Die Finanzierung für dieses Projekt erhielt der Freundeskreis aus Lüdinghausen vom Erlös der Adventsmarktaktion des Arbeitskreises „Fair Handeln“ im vergangenen Jahr.

Die Grundausstattung wie Hahn, Hennen, Material für den Bau eines Hühnerstalls sowie für ein Jahr Futtermittel werden vom Sumbakreis finanziert. Durch die Begleitung der in den Dörfern tätigen Ordensschwester Rufina erhoffen sich die Initiatoren nachhaltige Wirkungen der Projektdurchführung. Hühner legen Eier, diese können zur Ernährung genutzt, überschüssige Eier können verkauft werden und bilden eine Einnahmequelle beispielsweise für Saatgut; ein Hühnervolk kann wachsen, Tiere können verkauft oder geschlachtet werden.

Motorrad für Schwester Lourinda

Die Weiterentwicklung der Sojaproduktion im Frauenzentrum wird durch Sr. Lourinda weiterverfolgt. Der Freundeskreis finanzierte ein Motorrad, das es ihr ermöglicht, zwischen ihrem eigentlichen Arbeitsplatz, der Krankenhausgroßküche und dem fünf Kilometer entfernt liegenden Frauenzen­trum der Caritas mobil zu sein. Neben der Planung und Begleitung des „Hühnerprojektes“ in seinen Anfängen, erhielt die Besuchergruppe aus der Steverstadt Einblick in das Gesundheitswesen und in Bildungseinrichtungen der Insel.

Unvergesslich und von den Lebensverhältnissen her für Europäer unvorstellbar waren Besuche in zwei Dörfern, in denen die Ordensschwestern tätig sind. Die Menschen haben dort keinen Zugang zu Wasser, leiden Hunger und sind auf Hilfe von außen angewiesen.

Die positive Ausstrahlung, die Herzlichkeit aber auch die Neugier der Bewohner der Insel Sumba, die bereit waren, das Wenige was sie hatten zu teilen, hat die Teilnehmerinnen dieser Reise sehr berührt.

Die beeindruckenden und noch nicht vom Tourismus erschlossenen Naturgegebenheiten sowie die Begegnung mit den dort noch vorhandenen und gelebten Traditionen rundeten für die Besucherinnen das Bild der Insel Sumba ab. „Sie machen diese Reise zu etwas Besonderem, zu etwas, was man nicht im Katalog buchen kann“, so die einhellige Meinung der Reisegruppe.