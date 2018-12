Literarischer Pausenfüller

Weihnachtszeit – das ist nicht nur Plätzchenbacken, Geschenke-Spannung und Ferien-Erwartung. Das ist auch die Zeit, in der im Jahr wohl am meisten vorgelesen wird. Ob daheim vor dem Kamin, in der Kuschelecke oder auf der Fahrt in den Weihnachtsurlaub. Warum denn eigentlich nicht auch in der Schule? Das haben sich die Ehrenamtlichen des Bibliotheksteams am Canisianum – allesamt Mütter von Cani-Schülern – gefragt und prompt eine Antwort darauf gegeben, indem sie selbst eine Vorlese-Aktion initiiert haben.

Kein Platz mehr in der Bibliothek frei

Nachdem anfangs etwa eine Handvoll Schüler den Vorleserinnen gelauscht haben, ist in manchen Pausen mittlerweile kein Platz mehr in der Bibliothek zu finden – und das, obwohl mittlerweile jeden Tag und oft in beiden großen Pausen vorgelesen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Mit Spannung hängen die kleinen und großen Kinder den sechs Ehrenamtlichen – Barbara Hölscher, Simone Kleffmann, Ingrid Kortendieck, Mechthild Niehues, Marion Rüther und Oda von Hinüber – an den Lippen. „Das liegt sicherlich auch daran, dass die Mütter besonders motiviert sind. So gibt Oda von Hinüber freimütig zu: „Ich bin ja vorlese-verrückt.“

Positive „Verrücktheit“ übergesprungen

Man merkt schnell, dass diese positive „Verrücktheit“ auch auf die Schüler übergesprungen ist. Vielleicht erweise sich dann auch der Satz als wahr, den vor Kurzem der Referent Christian Peitz beim Cani-Herbstforum nach Goethe zitiert hat: „Vorlesen ist die Mutter des Lesens“. So kam auch schon die Frage auf, ob denn nicht auch Schüler einmal in die Rolle des Vorlesers schlüpfen dürfen, heißt es in der Mitteilung weiter. Für genug Vorlesefutter sei jedenfalls gesorgt. Die Cani-Schülerbibliothek wächst zum Jahreswechsel noch einmal um fast 100 Bücher.