Eine gute Seele verlässt das Anton

„Mädchen für alles“

Täglich radelte sie bislang durch den neu geschaffenen Landschaftspark zu „ihrem“ Gymnasium. Ihr stets turbulenter Arbeitstag beginnt morgens mit den Anrufen von Eltern, die ihre Kinder krank melden, Lehrer benötigen Materialien und Vordrucke, Schüler holen Kühlpäckchen und Pflaster ab, einige Kinder wollen ihre Eltern anrufen oder melden, dass ein Bus nicht gekommen ist, beschrieb Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt bei der Verabschiedung.

Als „Mädchen für alles“ bearbeitete sie neben vielen anderen Dingen die Post, stand am Telefon Rede und Antwort und füllte Anträge aus. Sie sei immer eine freundliche Ansprechpartnerin für große und kleine Sorgen aller am Schulleben Beteiligten, tröste einfühlsam weinende und kranke Kinder, beruhige besorgte Eltern, spiele auch mal Hausmeister, falls dieser nicht anwesend ist. Neben Blumen gießen, Kaffee kochen, Schlüssel ausgeben und Räume herrichten sei sie vor allem „die gute Seele im Sekretariat“, so Hüttenschmidt weiter. Besonders wichtig sei ihr der menschliche Kontakt zu den Schülern, den Eltern, aber auch zum gesamten Kollegium. „Ihre wunderbar ruhige, gelassene und freundliche Art macht sie bei allen so überaus beliebt. Dabei weiß sie die Abwechslung, die ihr Beruf nun wirklich täglich, nein stündlich, mit sich bringt, sehr zu schätzen“, wird Hüttenschmidt in der Mitteilung zitiert.

Viel Zeit für Mutter, Mann und Enkelkind

Neben der Bürotätigkeit sei es der Kontakt zu den Menschen, der ihren Beruf so abwechslungsreich und vielfältig mache. Sehr nachdenklich werde Mechthild John, wenn sie an die in den Jahren ihrer Tätigkeit am Anton verstorbenen Schüler und deren Familien denke, weiß die Schulleiterin. Nun komme ein neuer Lebensabschnitt, mit viel Zeit für die Mutter, das Enkelkind, Münsterbesuche und viel Zeit mit ihrem Mann auf Reisen. „Wir wünschen Mechthild John für das Leben nach dem Anton viel Gesundheit, Lebensfreude und Unternehmungslust“, schließt die Mitteilung der Schule.