Durch den Regen ließen sich die Anwohner des Breslauer Rings am Samstag nicht von ihrem alljährlichen Weihnachtssingen abhalten. Gelebte Nachbarschaft steht bei den Bewohnern des Wohngebietes zwischen Stadion und Tüllinghofer Straße schon lange im Mittelpunkt. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der „Pudding“ in der Mitte der Straße ein, der sich schnell als Treffpunkt der Nachbarn etablierte und dessen Linde zum Weihnachtssingen mit Lichterketten geschmückt wurde. Außerdem gab es selbst gemachte Stutenkerle und Glühwein.

„In den letzten Tagen waren in jedem Backofen der Straße Stutenkerle“, berichtete Michael Löffler, der zusammen mit anderen Nachbarn das Weihnachtssingen koordinierte. Ebenfalls eine Tradition ist das Mitbringen selbst gebackener Plätzchen. So trafen am Samstag zahlreiche ehemalige und aktuelle Anwohner und Bekannte mit Leckereien im Gepäck ein. Löffler weiß genau, was die Nachbarschaft für ihn zu etwas Besonderem macht: „Der generationenübergreifende Zusammenhalt. Es ist ein Geben und Nehmen, die Jüngeren helfen den Älteren bei allem was so anfällt, und die Älteren unterstützen uns mit ihrer Erfahrung.“ Das bestätigten auch die anderen Anwohner. Egal ob neu zugezogen oder seit der Entstehung der Siedlung in den 1960er Jahren hier lebend – alle fühlen sich am Breslauer Ring gut aufgehoben.

„ Es ist schön, dass die neue Generation die Tradition weiterführt. Es ist schön, dass die neue Generation die Tradition weiterführt. “ Heidrun Heyrich

Obwohl der Regen langsam Fahrt aufnahm, stimmten die Nachbarn im Schutz ihrer Regenschirme die ersten Weihnachtslieder an. „Wir hatten hier auch schon ganz kalte Winter“, blickte Heidrun Heyrich zurück und freute sich: „Es ist schön, dass die neue Generation die Tradition weiterführt.“

Das nächste Treffen am „Pudding“ ist Silvester geplant – um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Auch im Sommer finden sich die Nachbarn hier zum Grillen ein oder brechen gemeinsam zu einer Radtour oder Planwagenfahrt auf.