Falsche Kennzeichen am Auto und deshalb kein Versicherungsschutz – das ist das Fazit einer Überprüfung auf der Seppenrader Straße in der Nacht zu Sonntag (23. Dezember), teilte die Polizei mit. Im Rahmen einer gezielten Alkohol- und Drogenkontrolle hielten Beamte einen 28-jährigen Mann aus Rostock an.

An seinem Auto befanden sich Kennzeichen aus Berlin. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass diese Kennzeichen bereits 2014 entstempelt und ursprünglich für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben wurden. Der Wagen, mit dem der Rostocker unterwegs war, hatte erhebliche Mängel und deshalb keine Zulassung bekommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch.