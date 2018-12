Als kürzlich eine E-Mail aus Lüdinghausen Bruder Lothar, Salesianer Don Boscos, in Wau (Süd-Sudan) mit dem bisherigen Ergebnis der 18. Rad-Sponsorentour in Höhe von 9460 Euro erreichte, antwortete dieser prompt: „Wow – das ist ja der Wahnsinn! Tausend Dank für diese tolle Aktion und Unterstützung. Darüber freue ich mich sehr. Das ist mehr als ein Sockel, damit kann man so viel bewegen. Eure Hilfe gibt mir viel Kraft und Mut für die Arbeit hier. Wünsche euch alles Liebe und Gute und Gottes Segen. Wir sehen uns im Januar 2019. Herzlichst Euer Lothar.“

Diesen Dank gibt das Ehepaar Friemel an die 84 Unterstützer für den Aufbau des Trauma-Zentrums weiter. Darin finden frei gekommene Kindersoldaten aus beiden Bürgerkriegsparteien nach gelungener Flucht Aufnahme und Hilfe. In diesen Tagen um Weihnachten soll das neue Zentrum eingeweiht werden.

„Mission possible“

Kurz vor dem vierten Advent übergaben neun Kegelschwestern von dem Club „Steverblüten“ eine Jahresspende. Peter Friemel und seine Frau sind zum 50. Geburtstag der weltweit engagierten Don-Bosco-Mission Bonn eingeladen, das Thema lautet „Mission possible“. Die Veranstaltung findet in der Universität Bonn statt, wo Bruder Lothar, Koordinator für Kinderschutz der Salesianer Don Boscos in Süd-Sudan, von seinen Erfahrungen in dem Bürgerkriegsland berichten wird.