Seppenrade ist zwar bekanntermaßen nicht Dresden, dennoch luden die Swingersöhne am Freitagabend zu einer „Nacht in der Wemberoper“ ein. Statt Arien gab es jedoch „Agrapella“. Nur mit dem Einsatz ihrer Stimmen trug die achtköpfige Gruppe eine bunte Vielfalt an Liedern vor, die sich vor allem mit den Themen Liebe, Lust und Landwirtschaft beschäftigten.

Zur weihnachtlichen Einstimmung im Gasthaus Wember gab es jedoch mit „Maria durch ein Dornwald ging“ erst einmal etwas Besinnliches. Danach ging es umso flotter weiter mit einer Mischung aus selbst geschriebenen und gecoverten Songs, mit denen die „Swingersöhne“ das Publikum begeisterten. Dabei nahmen sie landwirtschaftliche Klischees liebevoll auf die Schippe. Sei es der Besuch beim „Bullenball“, der nach einer schmerzhaften Landung zum „Ochsenball“ wurde oder der aufkommende Hunger beim Anblick eines Tiertransporters.

Gegenseitige Sticheleien

Egal, ob in der Gruppe oder im Solo, die „Swingersöhne“ stellten ihre Sangeskunst eindrucksvoll unter Beweis. Trotz gegenseitiger Sticheleien zwischen den Stücken harmonierte die Gruppe gut und unterstützte entweder den Solisten oder präsentierte die Texte vielstimmig. Durch das gekonnte Beatboxen der Gruppe, allen voran Wolfgang Borgers, fiel kaum auf, dass ohne instrumentale Begleitung gesungen wurde. Die humorvollen Texte taten ihr Übriges. Da fiel der eine oder andere kleine Texthänger nicht ins Gewicht.

Kurz vor Schluss drehten die Männer dann noch einmal richtig auf mit einer eigenen Interpretation der Klassiker „Herr von Ribbeck“ und „Der Zauberlehrling“ zur Melodie von „I like to move it“. Das Publikum ließ sich nicht lange bitten und klatschte eifrig mit. Ebenso bei der Liebesgeschichte aus dem Griechenland-Urlaub, die von Dieter Tüns vorgetragen wurde und zu der seine Bandkollegen Sirtaki tanzten. Zum Finale wurde es dann wieder ein bisschen besinnlicher mit dem „Stoßgebet aller Landwirte“, wo es passend zu Weihnachten hieß: „Oh Herr, bitte schenk mir den neuesten John Deere.“